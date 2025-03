Depois de 5 gestações de risco e 2 filhos mortos, ela descobriu síndrome

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Tati Procópio conta da longa jornada de perdas e internações que viveu com os filhos antes de descobrir que era portadora de uma síndrome que causa complicações na gravidez.

Foram cinco gestações de alto risco e grandes desafios médicos. Dos cinco filhos, dois morreram por conta dos problemas provocados pela SAF (síndrome antifosfolípide), um distúrbio autoimune na coagulação do sangue que causa trombose em artérias e veias, além de complicações na gravidez.

Na sua primeira gestação, tudo correu bem até o oitavo mês, quando Tati começou a se sentir inchada além do comum. Ao chegar no hospital, ela foi internada imediatamente e a equipe médica constatou que seu filho já estava morto havia cerca de sete dias.