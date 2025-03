65% das mães afirmam ter dificuldades em amamentar. Saiba como se preparar

"Para todas essas dificuldades apontadas na pesquisa, temos recursos e conhecimento para facilitar a amamentação. Muito se deve ao manejo, forma da pega do bebê ao seio da mãe," tranquiliza Viviane. "O ensinamento de como segurar o bebê, como ele deve abocanhar o seio, como fazer massagem de alívio nas mamas, o que aumenta a produção. Tudo isso pode ser visto no pré-natal, antes do bebê chegar. A mulher se sente mais preparada e confiante com esse conhecimento", completa.

É preciso preparar o seio?

Nem só de instinto se faz a amamentação, mas o corpo tem processos fisiológicos que precisam ser respeitados Imagem: Sophie Harris-Taylor

Atenção: nada prepara o seio antes. "Não faça nada antes. Não precisa. Há muito tempo atrás, indicavam fazer ações para engrossar a pele do mamilo para evitar que ele rachasse ou machucasse, mas não funciona", orienta Viviane. Acredite, o corpo já produz secreções sebáceas (através das glândulas de Montgomery, na aréola e em volta do mamilo) que mantém o complexo mamilar bem hidratado. E, após o nascimento do bebê, o próprio leite passado após as mamadas é excelente em preservar a hidratação e amenizar desconfortos.

Não use nenhum produto sem indicação de um especialista, nem antes e nem depois, pois previamente não há nada que ajude e, após, se houver machucados ou fissuras, é necessário corrigir a causa.