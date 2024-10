Corretivo, colher gelada e mais: o que realmente causa 'efeito lifting'?

Trata-se de um tratamento estético que utiliza ultrassom microfocado para estimular a produção de colágeno. Seu principal diferencial, segundo a maquiadora, é que ele não "deixa todo mundo com o rosto igual": o tratamento é personalizado e pode ser feito em áreas do rosto, pescoço e outras partes do corpo.

Feito com um aplicador em linha ou uma caneta que massageia a pele enquanto emite ondas térmicas, o procedimento não invasivo, indolor e tem poucos efeitos colaterais. Assista ao vídeo no topo da página para saber o veredito do Lab da Beleza.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.

*Esta matéria foi patrocinada por Liftera.