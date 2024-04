Vanessa Rozan testa truque para dar "levantada" no rosto com corretivo

Com apenas um corretivo líquido, uma técnica que promete "levantar" o rosto viralizou nas redes sociais. O truque, que consiste em aplicar o produto em pontos estratégicos da face, é tema do episódio deste sábado (06/4) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa.

Antes de testar a dica, porém, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan ensina como escolher o corretivo ideal para cada tom de pele: "Um bom corretivo não é só um produto que vai ter uma alta cobertura, ele tem que ter a cor certa para neutralizar a sua olheira, que não é a cor da sua base. Em geral, é outro tom".

Vanessa usa a própria pele para exemplificar: como a maquiadora tem um fundo neutro mais amarelado, ela conta que sempre opta por corretivos de fundo laranja. "Vou precisar de um pouco de cor quente pra neutralizar essa cor fria que está aqui embaixo, esse azul meio acinzentado, com marrom junto".