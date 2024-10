Conheça três novas habilidades que o yoga pode ensinar durante a gestação

Na gravidez, são recomendadas práticas leves, acolhedoras com o corpo e emoções, e sempre gentis, respeitando os limites do corpo da mulher. São muito indicadas posturas que preparam o corpo para o parto, com foco na abertura do quadril, fortalecimento, alongamento e relaxamento do assoalho pélvico. São muito bem-vindas também posturas que proporcionam liberação de tensão de toda musculatura conectada com a região do sacro, que desempenha um papel vital na estabilidade, movimento e suporte da coluna vertebral e da pelve.

Posturas que massageiam os órgãos internos vão aumentar a sensação de alívio das pressões internas. Posturas que massageiam e tonificam a musculatura lombar também são muito indicadas, por ser uma região que a mulher pode sentir desconfortos por conta do peso da barriga. São ótimas ainda as posturas que aumentam a circulação das pernas e pés, sem intensidade, pois são áreas que muitas gestantes relatam que sentem inchaço. E desfrute de posturas meditativas e relaxantes!

"A prática é um momento em que a gente dedica pra estar em contato com nosso corpo e todas as emoções que correm por ele, ou seja, todas as informações que estão passando pelo nosso sistema nervoso e regem nossa relação com o mundo interno e externo", salienta Carla. Isso nos ajuda a desenvolver três habilidades:

Regulação emocional: Amplia a sensação de segurança e autoconfiança e acolher emoções desafiadoras, possibilitando liberação de cargas de medo que podem estar no corpo. Resiliência mental: Aumenta a nossa capacidade de lidar com desconfortos e momentos desafiadores, proporcionando uma sensação de firmeza interna e ampliando a sensação de empoderamento. Liberdade no corpo: É a habilidade de fazer ajustes espontâneos no corpo, pra tornar ele o mais confortável possível, criando espaço e aliviando tensões.

Saiba que, com a prática, o corpo vai produzir mais hormônios ligados à felicidade, confiança, tranquilidade e bem-estar, o que interfere diretamente na disposição e estado físico, mental, emocional e espiritual da gestante e - consequentemente - na saúde e formação do bebê. "O Yoga é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesma e ao seu bebê durante a gestação", acredita Carla.

É importante lembrar que cada linhagem de Yoga tem diferentes metodologias e práticas. Apesar de no Brasil a maioria do público que pratica Yoga ser de mulheres, Carla conta que existem muitas linhagens originalmente desenvolvidas por homens e para homens. A dica é ficar atenta se sua prática não é muito masculina, perceber os sinais do seu corpo sobre como você se sente em cada momento, não exagerar, e sempre sentir-se no direito e à vontade para adaptar tudo o que precisar, com orientação.