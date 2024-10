Mulheres reclamam: 'Eu só quero fazer sexo casual, mas os homens fogem'

A engenheira agrônoma Laura, de 27 anos, conta que a vida de solteira foi uma ingrata surpresa. Nas duas vezes que tentou ter um amigo com benefícios, deu com a cara na porta.

"Comecei a ficar com um cara e ele, logo de cara, disse que não queria nada sério. Para mim, estava ótimo. Eu também não queria. Só que ele começou a me cobrar, a perguntar onde eu estava, com quem eu estava. Eu logo cortei. Então, ele foi até a república onde eu morava e fez um escândalo, dizendo que eu não podia fazer isso com ele, que ele queria namorar e eu o tinha iludido. Não entendi nada. Disse que não ia rolar", conta.

"Depois, fiquei com outro cara que veio com o mesmo papo. Deixei claro que só queria um lance casual e que ficaríamos com outras pessoas. Ele achou ótimo. Só que, um dia, ele me viu saindo de uma festa com outro homem e surtou. É difícil de entender. Parei de tentar encontrar um amigo colorido legal".