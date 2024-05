'Virei fisiculturista aos 50 após meu filho de 23 tirar a própria vida'

Maria do Socorro Ferreira da Silva desafia a idade. Aos 66 anos, a servidora pública conquistou oito troféus em concursos de fisiculturismo. Além disso, chegou ao 5º lugar no Campeonato Brasileiro.

A moradora do Distrito Federal começou na modalidade aos 50 anos. Os treinos ajudaram Maria a superar sucessivas perdas: a morte do filho Cleber Ferreira Brasil, 23, que tirou a própria vida; o falecimento da mãe, do irmão e do companheiro, que morreu em 2020, em decorrência da covid-19. A Universa, ela conta sua história:

"Comecei a academia aos 36 anos de idade buscando mais saúde e, claro, ter um corpo bonito. Fazia musculação e corria como qualquer outra pessoa, nem imaginava entrar no mundo do fisiculturismo. Mas, aos 50 anos, me deparei com uma situação terrível, que nenhuma mãe merece passar.