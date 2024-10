Fióti: 'Já escondi meu choro, hoje digo que o choro é livre'

"Embora minha mãe me incentivasse a continuar estudando música, a situação em que minha família estava era um desconforto muito grande pra mim e eu via o quanto ela sofria pra conseguir seis reais pra eu conseguir ir e voltar e fazer o curso e pra ir à escola".

Comecei a ficar muito angustiado com aquilo e, como tinha um curso de administração, entrei em fastfood. Meu primeiro salário foi 48 reais, fiquei lá por três anos e pouco, sempre querendo voltar pra música. Acabei até subindo como gerente. Fióti

"Hoje tenho maior orgulho, porque vou [ao McDonald's] e como de graça", brincou Fióti.

Trajetória de empreendedorismo na Lab Fantasma

Quando Fióti termina um álbum, seus amigos são as primeiras pessoas que escutam o trabalho do artista. "Mostro sempre de três a cinco pessoas, tenho uma rede de amigos incríveis, maravilhosos, e também pra alguns artistas com quem tenho proximidade", disse ele.