Miá Mello ri de pum que soltou no colo do Porchat: 'Não deu para disfarçar'

Miá Mello viveu uma cena constrangedora durante as gravações de "Meu Passado me Condena" (2017), ao lado de Fábio Porchat. Após quatro anos em cartaz, a proximidade entre os dois não foi suficiente para quebrar o gelo depois de uma cena em que a atriz não conseguiu se controlar e acabou... soltando um pum em cima dele.

"Tínhamos uma intimidade absurda, mas aí, em um dado momento, eu começo a peça e já ia para o colo dele. [Na cena] A gente estava chegando da noite de núpcias no apartamento. Aí, quando eu sentei no colo dele, rolou aquele 'trau' [faz barulho de pum], aí não tinha como a gente disfarçar", relembrou a atriz no episódio de terça-feira (24) de "Acessíveis", videocast de Titi Muller e Marimoon.

Porchat relembrou o caso recentemente em seu programa "Que História É Essa, Porchat?". "Mesmo com toda a intimidade que a gente tinha, a gente ficou péssimo, porque foi uma coisa tão constrangedora, ficou um olhar meio de súplica do tipo 'não fala nada', e ele nunca deixou passar nada, ele é um monstro comigo, só me zoa, mas não falou. Aí ele fez o favor de, milênios depois, contar essa história no programa dele", brincou Miá.