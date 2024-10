O melhor sexo da minha vida: mulheres relatam suas transas mais prazerosas

Primeira vez no sexo tântrico

"A melhor transa da minha vida não foi com puxões de cabelo, nem tapas barulhentos na bunda. Um grande amigo me convidou para participar de um workshop sobre sexo tântrico para casais. Como nós dois estamos beirando os quarenta anos, separados, confiei que seria um final de semana divertido. No workshop, haviam vários casais. Rolou um bate-papo sobre tantra e logo pintou o desafio de tirar a roupa. Pensei que se eu não olhasse pra ninguém, ninguém olharia pra mim.

Logo, consegui, e começou uma meditação suave. Apesar de ter outras pessoas ali, me senti num lugar onde estava só eu e meu colega. Fomos deitar cansados e dormimos muito bem. No dia seguinte, a proposta foi de um contato mais íntimo. Vimos a demonstração pelo casal facilitador do evento e fiquei ansiosa para começar. No início, fizemos um carinho pelo corpo, com as pontas dos dedos e sem envolver o genital. Era um toque amoroso, prazeroso. Senti minha pele arrepiar e até tremer.

O passo seguinte foi estranho no começo. Tínhamos de cheirar um ao outro. Ele começou no meu pescoço, braços, barriga, axilas, cintura, coxa, joelho, os pés... Meu amigo não parava, parecia descontrolado. Quando chegou minha vez, comecei timidamente, sempre seguindo as orientações. Foi ficando muito bom, o cheiro me dava água na boca e, instintivamente, meu amigo começou a me cheirar de novo.

Com os olhos fechados, tive espasmos de prazer. Me senti na forma mais primitiva do ser. De repente, senti um nó na garganta. Meu corpo tremeu, os gemidos aumentaram e deu uma vontade de rir e chorar. A intensidade aumentou e, de repente, minha cabeça se inclinou para trás. Eu estava sendo sustentada pelo meu amigo e tive a impressão de ter saído do meu corpo. Não havia barulho, não havia luz, só um silêncio e uma paz. Naquele momento, só existia eu. Todo aquele prazer era só meu e o resto não importava.

Tive um orgasmo incrível, surreal! Quando voltei à consciência, meu corpo formigava. Abri meus olhos, alinhei minha cabeça, vi que continuava nos braços do meu amigo. Eu ainda estava em silêncio quando percebi os olhos azuis dele vermelhos de chorar. Tive a impressão de estar vendo o Divino, mas não, realmente era meu amigo. Por vias das dúvidas, casei com ele."