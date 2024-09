Mari Xavier fala de personagem Marcelina: 'Não quero ser resumida a isso'

Ela é uma personagem super importante, mas ninguém escolhe ser atriz pra ficar presa a uma personagem. Mari Xavier

Mariana Xavier conta sobre ghosting em date: 'Fiz um exposed com print e foto'

A atriz contou que é usuária de aplicativo de relacionamentos e lembrou de um ghosting recente. "A pessoa sumiu antes do date. Parou de responder e não deu notícias. E aí umas semanas atrás ele mandou um 'oi sumida'. Papo de maluco. Aí fiz um exposed, botei o nome, o print da conversa, a foto".

Ela também lembrou do término do relacionamento com o ator Diego Braga e explicou por que usou as redes sociais para comunicar o rompimento.

"Eu tenho uma postura na internet muito honesta com quem me segue. Tento desconstruir a ideia da celebridade que acorda perfeita, de cílios postiços, porque não quero alimentar em quem me segue essa fantasia de algo que não existe. Como eu mostrava o namoro, como todo mundo acompanhava, de repente as pessoas iam perceber. E aí quando terminou, a gente combinou de escrever os textos".