Assédio, dupla jornada: os desafios das líderes mulheres no setor público

Mudar esse quadro é urgente. Os dados evidenciam como essas barreiras se manifestam na composição da administração pública do país.



O estudo "Mulheres líderes no setor público da América Latina e do Caribe", de 2022, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), aponta que apenas 18,6% das brasileiras que trabalhavam no serviço público eram responsáveis diretas pela gestão de algum órgão ou política pública, contra a média dos países da América Latina e do Caribe de 41,5%.

Quando olhamos para a desigualdade de gênero com o viés de raça, a questão se complica ainda mais. Um levantamento com o perfil das lideranças do poder executivo federal mostrou que as funções de natureza especial, como secretárias executivas, secretárias especiais e subchefias, são ocupadas apenas por 8% de mulheres negras, contra 63% de homens brancos.

Para debater sobre esses entraves, o Movimento Pessoas à Frente, organização da sociedade civil que atua para o aprimoramento de políticas de gestão de pessoas no setor público, organizou um grupo de trabalho focado em mulheres na administração pública.



Com cerca de 120 pesquisadoras e lideranças envolvidas, o grupo pretende olhar para esse contexto a fim de construir uma proposta de ações e recomendações para mitigar a sub-representação feminina nos espaços de tomada de decisão.

O GT Mulheres no Serviço Público promove encontros temáticos, como a questão racial no debate de gênero, a posição do Brasil no cenário internacional, violência e assédio, economia do cuidado e a entrada na gestão pública por meio de ações afirmativas.

Uma pesquisa do Datafolha, feita a pedido do Movimento Pessoas à Frente, mostrou que 90% dos brasileiros acreditam que mais mulheres tornariam o serviço público melhor e 86% concordam que ações para promover e garantir igualdade de gênero no serviço público são importantes.



Para além de uma demanda da sociedade, garantir a presença de mulheres especialmente em cargos de liderança na gestão pública, é uma forma de construirmos um país mais justo, desenvolvido para sua população.

*Jessika Moreira é Diretora Executiva do Movimento Pessoas à Frente.