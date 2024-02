Flerte sutil, fim do 'ghosting': as tendências de relacionamento para 2024

Sair com alguém que não faz seu tipo pode ser divertido para conhecer novas atividades e hobbies, além de ser uma maneira de aprender formas diferentes de enxergar a vida.

Imagem: Getty Images

É interessante flexibilizar os próprios tipos porque, se você tem uma ideia já prévia de que é o 'ideal', você sempre procura uma pessoa que satisfaça determinadas características do seu tipo. Pode ser interessante se questionar: 'Por que não fico com essas pessoas normalmente? Por que criar um tipo e me fechar para as oportunidades?' Saulo Ciasca, psiquiatra

Slow dating': devagar é mais gostoso?

As pessoas vão preferir colocar o "pé no freio" ao pensar em sair com alguém novo. Um dos motivos seria o medo de tomar ghosting — quando a paquera simplesmente desaparece— e o desgaste na saúde mental.

A ideia seria levar as coisas mais devagar para construir uma conexão emocional em um ambiente descontraído e livre de pressão. De acordo com uma pesquisa realizada pelo aplicativo de namoro Bumble, 31% dos usuários são adeptos ao tal do "slow dating".