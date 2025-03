Unicórnio, polícula, metamor: o vocabulário das relações não monogâmicas

Este tipo de poliamor é mais comum quando um ex-casal monogâmico abre o relacionamento para outros parceiros, mas combina que o seu vínculo tem a precedência na tomada de decisões em relação a outros parceiros sexuais ou românticos em paralelo.

7. Anarquia relacional

O termo criado pela engenheira e líder feminista Andie Nordgren em 2006, no "Manifesto da Anarquia Relacional", descreve a ausência de hierarquia entre laços afetivos. Ou seja, no seu poliamor, nenhuma relação é mais importante do que outra. Não há regras ou expectativas além daquelas combinadas pelos próprios parceiros —e todos os parâmetros socialmente esperados de uma relação são descartados.

O amor também é tratado como um recurso ilimitado; em que o sentimento por uma pessoa não diminui aquele que se sente por outra —mesmo que nem todos sejam parceiros sexuais, por exemplo.

8. Poliamor solo

Quando alguém tem múltiplos parceiros românticos ou sexuais, mas não divide sua vida com nenhum dos parceiros. Ou seja, mora sozinho. Nesta situação, o praticante do poliamor solo está comprometido com sua solteirice e se considera o seu próprio parceiro primário. Ninguém é mais importante do que a relação que tem consigo mesmo.