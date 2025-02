'Dating burnout': desgaste emocional com apps afetaria mais mulheres negras

À publicação, o aplicativo Hinge não negou as diferenças encontradas por White. Mas afirmou que seu algoritmo é "desenhado para ajudar quem namora a se encontrar". Além disso, a empresa ressaltou que intencionalmente "torna mais fácil para usuários se expressarem e se conectarem com as pessoas em quem estão interessados". No entanto, não foi discriminado quais mecanismos seriam estes. "Queremos que todos, inclusive mulheres negras, se sintam vistas, respeitadas e empoderadas a encontrar conexões significativas", prometeu o app, garantindo que segue ouvindo à sua comunidade para melhorar a experiência.

White diz que passou a recomendar às clientes que mudassem sua raça para "branca" no Hinge. Segundo ele, isso poderia aumentar o sucesso em sete vezes. Sua teoria é de que o app liberaria "matches de maior qualidade com diretores, empresários, engenheiros e contadores". A editora Ruhama Wolle afirmou que amigas testaram e constataram que obtiveram mais matches mudando sua raça na plataforma.

No entanto, alternativa pode aprofundar desigualdades e expor mulheres às incertezas de como serão tratadas por um pretendente não-negro. Uma pesquisa da psicóloga social Lia Vainer Schucman (USP) apontou em 2017 que, entre relacionamentos interraciais no Brasil, o modelo do homem negro com a mulher branca é mais predominante do que o da mulher negra com um parceiro branco. Logo, elas já saem na desvantagem na preferência de homens brancos e negros, enquanto os homens negros namoram mais frequentemente com outras negras e também com brancas.

Racismo estrutural e questões sociais ainda diminuem oportunidades para mulheres negras. É mais difícil para uma mulher negra fazer um "match" com um homem negro, de acordo com Wolle, porque o número de pretendentes da mesma raça disponíveis é reduzido pela maior mortalidade, nível de encarceramento e desigualdade econômica que atinge os homens negros. Portanto, é importante para elas se preservarem na busca pelo amor nos apps.

Apenas 28,6% das negras americanas são casadas, em comparação com 52,4% das brancas. Os dados do censo dos EUA de 2021 mostram que, proporcionalmente, as mulheres negras são maiores potenciais usuárias de aplicativos de namoro — e, por isso, mais expostas às suas consequências para a saúde mental. No Brasil, menos da metade dos negros se relacionariam com alguém da mesma raça, de acordo com o censo de 2010 (o mesmo dado referente ao levantamento de 2022 ainda não foi divulgado).

Uso frequente de apps de namoro pode levar à ansiedade e depressão. A expectativa para encontrar alguém ideal gera um estado de alerta constante, esperando mensagens e conversas, apontou uma reportagem de VivaBem de 2024.