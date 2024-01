'Date diferente': experiência une exercício e teatro para reconectar casais

E, de fato, é uma espécie de maratona. Inicialmente, o participante está sozinho. "Para ser Stereo, é preciso ser 'mono'", diz o coach nos fones de ouvido. Vozes contam pequenas histórias de pessoas à procura de seus parceiros ideais. Enquanto isso, você é motivado a caminhar pela pista de atletismo - é, no entanto, preciso tomar cuidado com os atletas que estão usando o espaço à sério. Hora ou outra, passa um corredor em alta velocidade zunindo por você. Até que, depois de 15 minutos, o áudio diz para você encontrar sua parceria em um lugar onde será a sua "largada".

É quando a maratona do relacionamento começa. Isso significa que você fará uma espécie de "jogging" com o parceiro.

Enquanto trota pela pista de atletismo, atores leem trechos de histórias de casais fictícios falando sobre seus dilemas, mas também sobre o que gostam um no outro. Discorrem sobre o que é a monogamia, as dificuldades da convivência em uma mesma casa, sobre se terá filhos ou não. E são opiniões e situações tão diversas que é difícil não encontrar algo com o qual se identifique. O tipo de "drama" que uma pessoa em um relacionamento conhece bem. Seja uma relação heterossexual ou homossexual.

Descobrimos, mais tarde, que o coach às vezes falava coisas diferentes para mim e para o Alex. Por exemplo, em certa altura, a voz diz para nos separarmos novamente. Depois, para eu ficar parada com os olhos fechados. "Espere por ele, você o está sentindo?", pergunta. Por fim, me orienta a abrir os olhos e buscar pelo meu marido. Não consegui segurar o riso ao ver Alex me procurando no meio do campo de futebol. No carro, voltando para casa, ele me contou que o coach disse para ele ir atrás de mim e que não havia entendido porque eu estava parada no meio do nada com os olhos fechados.

Cada casal, uma impressão

Segundo Polina, mais de 500 pessoas participaram da experiência em Lisboa e Porto em 2023. São casais de diferentes formatos e gêneros, com idades que vão desde os 25 até os 34 anos. O impacto que a experiência tem nas pessoas, por sua vez, é igualmente diverso.