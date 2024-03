Cármen Lúcia fala em 'pacificação' e exalta mulheres: 'Fomos silenciadas'

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que as mulheres continuam em posição de "desvalor" profissional e social no Brasil. Ela também defendeu que as mulheres foram sempre silenciadas, e não "silenciosas", ao longo da história.

O que aconteceu

Ministra defendeu pacificação, evitando falar de 'combate à violência'. As declarações foram feitas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na sexta (8). "Precisamos não de continuar com o discurso, que é muito violento também, de combater a violência. Nós, mulheres, queremos promover a pacificação entre as pessoas", disse Cármen Lúcia no plenário do STF.

Cármen Lúcia lamentou estatísticas sobre feminicídios no Brasil. Segundo a ministra, foram registrados cerca de 1.700 feminicídios consumados em 2023, além de 988 tentativas. Esses números, completou, se referem apenas aos casos que foram notificados. "Este país precisa muito que nós todos comecemos a pensar sob o prisma da promoção da paz", defendeu.