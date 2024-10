Violência online também atinge candidatas no interior do Brasil

Info AzMina Imagem: AzMina

Cenário muda por regiões

O MonitorA analisou debates realizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. A região Norte carece de dados, reforçando o impacto do fenômeno dos desertos de notícias - cidades onde não há cobertura jornalística local, ou 'quase desertos', onde há apenas um ou dois veículos de imprensa. Mesmo nos locais em que a reportagem localizou a transmissão de debates ou sabatinas, havia pouca ou nenhuma participação da audiência nos comentários.

Entre as regiões analisadas, o Sudeste tem a maior proporção de comentários, concentrando 48,3% do total, seguido pelo Nordeste com 28,94%, Sul com 20,07% e Centro-Oeste com 2,69%. Esses percentuais referem-se ao volume geral de participação com comentários, e não exclusivamente à incidência de ataques. Aalguns usuários realizam mais de uma agressão dentro de um mesmo comentário, o que pode aumentar a intensidade de violência verbal em certas regiões.

A cada edição, o MonitorA classifica milhares de conteúdos potencialmente ofensivos dirigidos a candidatas em redes sociais, e quando os identifica, diferencia o que é insulto ou ataque. Os insultos são expressões desagradáveis e até inadequadas, mas que fazem parte do jogo político no limite da liberdade de expressão. Já os ataques usam atributos e marcadores sociais das candidatas para inferiorizá-las, podendo se manifestar através da infantilização, misoginia, racismo, transfobia, assédio e incitação à violência, entre outros, com recomendação para exclusão das redes.