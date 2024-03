TJCE abre processo disciplinar contra juiz que ofendeu vítimas de abuso

O TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará) abriu processo administrativo disciplinar contra o juiz Francisco José Mazza Siqueira, da 2º Vara Cível de Juazeiro do Norte, acusado de ofender mulheres vítimas de abuso sexual durante audiência, em julho de 2023.

O que aconteceu

TJCE disse que a abertura do processo é para investigar a "acusação de tratamento desrespeitoso do magistrado em audiência com mulheres que denunciavam um médico por episódios de violência sexual". O tribunal também decidiu manter Francisco José afastado de seu ofício até a conclusão do caso — ele está longe do cargo desde 10 de agosto de 2023.

Ao tomar a decisão, a relatora da sindicância, desembargadora Maria Edna Martins, destacou que a conduta do juiz "se vislumbra de potencial violação ao dever de tratar com urbanidade as partes, além do descumprimento dos deveres funcionais de cortesia, da dignidade, honra e decoro". Ainda, Martins ressaltou ser perceptível "afronta" do magistrado ao código 400 do Código Penal, que prever zelo à integridade física e psicológica das vítimas de crimes, em especial os sexuais, uma vez que Mazza não demonstrou o zelo exigido "pela integridade física e psicológica da vítima [que estava em audiência na ocasião]".