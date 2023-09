Vereadora de SP Luana Alves denuncia ameaça de 'estupro corretivo'

A deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS) também denunciou ter recebido ameaças de estupro corretivo por e-mail. Ela registrou boletim de ocorrência em uma delegacia especializada do Distrito Federal.

Parlamentares do PSOL em Minas Gerais receberam e-mails com teor similar sobre estupro corretivo , além de ameaças de morte. As mensagens foram dirigidas às vereadoras Iza Lourença e Cida Falabella, além da deputada estadual Bella Gonçalves. Os casos também foram denunciados à Polícia Civil.

A sexta parlamentar alvo das ameaças foi Rosa Amorim, deputada estadual de Pernambuco pelo PT. Ela recebeu a mensagem em seu e-mail institucional e registrou queixa na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no Recife.

Universa questionou as Polícias Civis do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco se o autor das ameaças já havia sido identificado, bem como se houve colaboração entre as instituições para investigar as mensagens violentas.

A PCMG informou que investiga o caso e que "novas informações poderão ser divulgadas ao final das investigações". Já a PCDF informou não ter "atualizações disponíveis no momento". As demais corporações ainda não responderam à reportagem.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.