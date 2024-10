Mulheres no 2º turno recebem 68,2% dos comentários ofensivos em debates

Carolina Parreiras, do LETEC/USP, concorda, mas não acredita que o gênero explica tudo, chamando a atenção para a lógica algorítmica das plataformas digitais. Essa 'nova economia' tem a produção e captação de dados como moeda, mas esse processo não é neutro nem visível; tudo é rastreado e vigiado com 'tecnologias opacas'. "O ódio e a violência dão muito mais lucro que postagens positivas. Não só misoginia, racismo, transfobia e homofobia, mas tudo que tem grande potencial de escalabilidade", afirma.

"Estou recebendo ataques apenas pelo fato de ser mulher. São ataques machistas, como os que dizem que 'não raspo sovaco', junto de ataques criminosos que chegam ao ponto de incentivarem minha morte", revela Natália Bonavides (PT-RN), deputada federal e atual candidata à prefeitura de Natal. Sua sua equipe jurídica monitora os ataques, denuncia à polícia e aciona a Justiça para derrubá-los, estratégia fora do alcance de muitas candidatas.

Hostilidade no Bluesky

A partir de um levantamento da SimilarWeb, o cientista de dados Henrique Xavier verificou que os acessos ao X (antigo Twitter) no Brasil caíram 81% após o bloqueio determinado pelo Superior Tribunal Federal (STF) em setembro de 2024, contra 11% no resto do mundo. Já a rede social Bluesky, uma das principais concorrentes do X, passou de 747 mil acessos no Brasil em julho para 48 milhões em setembro de 2024. Um aumento de mais de 6000%. No resto do mundo, a Bluesky cresceu 31% no mesmo período.

A migração em massa de usuários do Twitter para o Bluesky gerou dúvidas sobre a capacidade da plataforma emergente para acomodar tantos novos usuários durante as eleições. A moderação de conteúdo seria suficiente para conter o ódio? A equipe do MonitorA analisou 1.206 comentários potencialmente ofensivos, com dados coletados pelo LABHD-UFBA, e encontrou um cenário de hostilidade. A amostra tinha respostas a posts de 27 candidatas e candidatos no Bluesky, a maioria de partidos de Centro e Esquerda.