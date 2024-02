Advogada postou sobre violência antes de ser morta: 'Quem será o próximo?'

A advogada criminalista Andréia da Silva Teixeira, 44, fez uma publicação sobre violência horas antes de ser morta a tiros no Rio Grande do Norte.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um texto que citava o caso da advogada Brenda Oliveira e do seu cliente, assassinados a tiros após deixarem a delegacia em Santo Antônio (RN) no fim de janeiro. O texto também relembra o caso do defensor Rodrigo Marinho, morto a tiros próximo à sede da OAB-RJ, na segunda-feira (26), no centro do Rio.