Marido confessa ter matado e enterrado corpo de italiana de 43 anos em SC

O suspeito alegou que a matou em legítima defesa. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, ele argumentou que foi atacado por ela com uma barra de ferro. Segundo o homem, ao se defender, a atingiu com golpes de marreta.

Um dia após o crime, ele teria decidido enterrar o corpo de Antonella nos fundos do quintal. A remoção do corpo foi realizada por técnicos da Polícia Científica com o auxílio de bombeiros da Polícia Militar de Araquari.

O assassinato aconteceu em Araquari, no norte de Santa Catarina, no dia 26 de fevereiro. Imagem: Divulgação/PCSC

A polícia encontrou o corpo da vítima após o suspeito se entregar. O companheiro procurou a 7ª Delegacia de Polícia de Joinville para narrar os fatos e apontar o local onde enterrou a vítima

O homem foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e indiciado pelo homicídio qualificado.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.