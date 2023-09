Prêmio Inspiradoras: noite emocionante teve coro contra marco temporal

Outra conterrânea que deixou a atriz emocionada foi Alessandra Korap, liderança indígena do povo Munduruku, vencedora do troféu Hors Concours. Alessandra usou o palco do evento para alertar sobre as mudanças climáticas e o aumento da ofensiva contra o território indígena.

"Hoje está muito quente em São Paulo em um dia que era para ser inverno", notou a ativista sobre um dos dias mais quentes do ano. "Nossa mãe terra não está aguentando, ela está pedindo socorro. Ela vai morrer, mas quem morre junto? Somos todos nós. Não adianta comprar ar-condicionado."

Dira explicou os motivos da comoção com as finalistas e vencedoras de sua região. "Depois de me tornar atriz, a importância da minha representatividade como mulher amazônica, só foi amplificada. E não dá pra ser do Pará sem lutar por representatividade política e social. A minha mãe, por exemplo, era uma assistente social nata. Nossa origem nos provoca uma consciência regional, um entendimento do nosso valor enquanto comunidade."

Entre atletas

A ginasta Daiane dos Santos se emocionou ao entregar anunciar a vencedora da categoria "Equidade de Gênero e Liderança", a também atleta Aline SIlva. A lutadora de wrestling criou a ONG Mempodora para fortalecer meninas de comunidades vulneráveis em Cubatão (SP) e São Luiz (MA).

"Tenho familiaridade com essa mulher. Ela é extraordinária, mãe, parceira, companheira e uma atleta exímia de uma categoria que poucos veem para mulheres. Um tempo atrás nos encontramos e pude demonstrar meu afeto", disse Daiane, que segurou o filho de Aline no colo.