"Sou uma das sobreviventes", diz Negra Li sobre passado sem sororidade

Na terça-feira (19), Negra Li colocou a plateia na Casa Natura Musical para dançar ao som de seus sucessos. A cantora era a atração musical da noite de entrega do Prêmio Inspiradoras 2023. Depois de cantar "Vai Dar Certo", música que foi tema da novela das sete "Vai na Fé", refletiu sobre a força de acreditar que realizaria seus sonhos. "Quero ser sempre o melhor que sou. Voltar à lembrança do sonho de infância. A Negra Li foi a determinação de uma garota porque uma menina um dia sonhou e colocou na cabeça que eu vou ser. Vou agradecer essa menina", disse.

Ao apresentar "Era uma Vez Liliane", música composta para falar sobre sua trajetória, a cantora também comentou sobre o quando subiu ao palco da Casa Natura Musical em 2022, como uma das madrinhas do Prêmio Inspiradoras, a cantora Negra Li, inspirada por "tanta gente maravilhosa", saiu do script e surpreendeu a todos com uma versão a cappella de "Feeling Good", de Nina Simone.

Natural da periferia de São Paulo, ela conta que se emocionou ao ouvir as histórias daquelas mulheres. "Eu estou aqui, então eu também sou uma delas", diz ter pensado. "Eu sabia que ia dar bom e iam me chamar de novo", brinca a artista, que emocionou o público presente no evento. A premiação é uma parceria entre Universa, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon. Accor providenciou a hospedagem das finalistas em São Paulo e Uber, o transporte.