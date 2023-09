"Hoje a gente pode fazer o que quiser", diz Daiane dos Santos

Eu acho que foi mais um presente que Deus me deu. Óbvio que precisa trabalhar muito, precisa de oportunidade, mas muitas pessoas trabalharam tanto quanto eu e também tiveram essa oportunidade, né? Eu sinto que ser essa representante, ter essa presença marcada no alto do pódio, é extraordinário. Poder representar pessoas ali é dar a elas direitos de serem vistas e de serem colocadas. Aí vou voltar na questão de gênero: quando você mostra uma mulher preta como uma campeã do mundo, você mostra que essas pessoas são vencedoras, que elas são merecedoras desse holofote, desse lugar que vai empoderar e vai levar outras pessoas a entenderem que aquele lugar é delas também quando a gente fala de pessoas pretas. Olhar com uma imagem de vencedor uma pessoa preta número um no mundo é extraordinário, né? Eu sinto que o título do mundial traz uma representatividade como principal fonte para as pessoas, porque eu vejo, quando elas falam sobre isso, o carinho que as pessoas têm, sobre como isso inspirou outras pessoas a seguirem seus sonhos, como isso motivou as pessoas a enxergar o Brasil como um país vencedor, com mulheres vencedoras, com pessoas pretas vencedoras, pessoas que começam tarde nas suas carreiras, que vêm de origem mais humilde de regiões do Brasil diferentes. Se a gente fosse descrever isso tudo em uma palavra, seria representatividade.

Como nasceu o Projeto Brasileirinhos?

O Brasileirinhos foi uma sementinha que foi plantada no meu coração ainda como atleta. Eu comecei no esporte com uma oportunidade muito parecida com a do Brasileirinhos: comecei numa escola pública, uma professora que dava aula gratuita me viu, me fez o convite e eu descobri a ginástica. Eu acho que foi uma mescla de dois sentimentos o primeiro de devolver aquilo que eu tive do esporte e mostrar que a ginástica é feita para todos, quebrar esse olhar de que ela é só para quem vive em tal região, ou de que a escola pública não tem como fazer isso, que a gente só consegue em clubes privados. E a possibilidade de devolver a oportunidade que o esporte me deu, principalmente, de me formar com um caráter de uma pessoa boa, né? Eu tive essa construção em casa, mas quantos outros não têm? Eu tive a oportunidade por meio do esporte de me formar não só como uma medalhista, uma campeã mundial, mas como uma campeã na vida. Eu não queria só ter o projeto com o meu nome, eu queria poder estar mais perto das crianças. Eu não consigo estar todos os dias lá, mas eu tenho uma equipe excelente que faz um trabalho incrível. A minha ideia sempre foi ter o Brasileirinhos em unidades escolares públicas para a gente valorizar o ensino público e dar essa estrutura de apoio no contraturno escolar para as crianças.

Uma das finalistas do prêmio é a Aline Silva, que também tem um projeto nesse sentido. A gente vê muito o esporte como ferramenta de transformação social. O que o esporte tem de especial para transformar?

Eu acho que é difícil a gente ter uma única explicação, mas o principal é a oportunidade. Porque quando a gente dá oportunidade eu tô dizendo para você que você pode conhecer essa atividade, é diferente quando você nunca tem. Foi o que o esporte trouxe para minha vida, ele me deu a oportunidade de conhecer um talento que eu nem sabia que eu tinha, de conhecer o mundo, de me formar como educadora física. E, hoje, ele me dá a oportunidade de ser uma gestora. Isso é precioso no esporte. Ele permite que a gente se descubra, se sinta pertencente, se desafie e desafie nossos medos. O esporte faz com que a gente entenda que aprender uma coisa nova pode ser difícil, mas não é impossível. Cada pessoa será atraída por pontos diferentes para o esporte, mas, mais uma vez descrevendo em uma palavra, seria oportunidade.