Manuela Xavier fala de diagnóstico tardio de câncer de mama de sua vó

A atriz e psicanalista Manuela Xavier dividiu uma história pessoal forte no palco do Prêmio Inspiradoras. Madrinha da categoria "Atenção ao Câncer de Mama", ela ressaltou a importância do diagnóstico precoce para a cura. Sua avó foi vítima da doença, quando havia o tabu de se tocar e pouco acesso à informação.

"Minha avó descobriu o câncer de forma tardia. E alguns fatores contribuíram para isso: a falta de informação, o receio sobre a doença e o tabu de uma geração que fizeram uma senhora ter vergonha de tocar o próprio corpo", contou muito emocionada.

Ela aproveitou e deu forças para todas as mulheres que estão enfrentando neste momento um câncer de mama. "Está tudo bem receber ajuda e cuidados. Você não precisa cuidar de tudo. Na minha família não podíamos nem dizer o nome da doença e isso não ajuda"