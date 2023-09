Daiane dos Santos divide lição que aprendeu com Taís Araújo

A ginasta Daiane dos Santos arrancou sorrisos e palmas ao subir no palco do Prêmio Inspiradoras 2023. Por ter 1,46m de altura, brincou, ao púlpito, que estava feliz em estar de salto alto, e citou lição que aprendeu com Taís Araújo: "Representatividade é presença".

Madrinha da categoria Empoderamento Econômico, a ginasta contou como foi receber o convite para ser embaixadora da ONU Mulheres. "Entendi que era uma missão não só pela causa das mulheres nos esportes e atletas, mas das mulheres no contexto geral."

Ela, ainda, lembrou que estamos evoluindo na luta pelos direitos das mulheres, mesmo que devagar. "Não vamos dar nenhum passo para trás. Acho que a gente está evoluindo engatinhando e temos que correr de mão dadas. Isso é importante."