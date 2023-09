Prêmio Inspiradoras: 'A cidade vai aquecer cada vez mais', diz homenageada

No último dia do inverno, a terça (19), enquanto paulistanos sofriam com o calorão muito além do normal, a líder indígena Alessandra Korap fez um alerta: "A cidade vai aquecer cada vez mais". A fala fez parte de seu discurso no palco da Casa Natura Musical, depois de receber a mais alta honraria do Prêmio Inspiradoras 2023, a homenagem hors concours. A premiação é uma parceria entre Universa, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon. Accor providenciou a hospedagem das finalistas em São Paulo e Uber, o transporte.

Além de premiar uma entre três finalistas de sete diferentes categorias, cada edição é oferecida a uma mulher que esteja à frente de uma causa urgente. Neste ano, a premiação foi dedicada à Justiça Climática, área na qual as mulheres indígenas têm um protagonismo inquestionável. Alessandra, especificamente, vem liderando uma luta corajosa. Ela, que é de etnia munduruku, enfrenta garimpeiros e mineradoras para proteger as 13 aldeias do médio Tapajós, no Pará, de invasões, desmatamento e, sobretudo, contaminação da água por mercúrio.

Há anos, a população local já sabia que algo não ia bem. Muitas pessoas, principalmente crianças, adoeciam ou apresentavam malformações. Mas, depois que exames realizados pela Fiocruz comprovaram que mais da metade da população estava contaminada, a história mudou de rumo.