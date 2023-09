"A Dira ativista sempre existiu", afirma Dira Paes

Eu conheci Pureza da vez anterior em que estive no Maranhão, em 2018. Fomos até Bacabal (cidade a 85 quilômetros de São Luís, onde Pureza vive) para eu encontrá-la antes do filme. Pude fazer perguntas e ela respondeu a todas. Foi algo como beber na fonte antes das filmagens. Pude entender a Pureza dentro do universo da sua casa, do seu cotidiano, com o filho que resgatou agora morando numa casa nos fundos da mãe. Parecia que, enquanto narrava sua vida, estava contando uma ficção que eu faria. Foi muito precioso para a construção do filme.

O papel de Pureza lhe rendeu, inclusive, o troféu Grande Otelo de Melhor Atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em agosto.

Tive a sorte de ganhar esse prêmio antes (pela personagem Rita, em Veneza, no ano passado, e Rosa, em À Beira do Caminho, em 2013) e já me sentia contemplada de estar entre as indicadas mais uma vez. Creio que foi o ciclo Pureza se revelando novamente e mostrando sua potência. Foi um momento especial porque eu realmente não achei que fosse ganhar. Mas quando anunciaram, eu fiquei muito feliz e não consegui esconder isso.

Você sempre aproveitou o fato de ser uma atriz reconhecida para dar visibilidade a causas importantes. Você acha que o artista deve ter esse papel?

Mesmo quando o artista não quer dar visibilidade a um tema, de alguma maneira ele acaba dando. Acredito que fazer isso conscientemente é contemplar também o seu papel de cidadão. São coisas complementares e é bem mais provável que alguém conhecido consiga dar visibilidade a uma causa humanista do que uma pessoa que não tem esse apelo. Emprestar um pouco do reconhecimento público, da imagem pode ajudar a desenvolver e até fazer com que as pessoas entendam uma ideia que precisa de difusão, de ser posta em ação. Para o terceiro setor, pensar é necessário, mas agir é fundamental. Nos tempos digitais atuais é tão mais simples ser um ator transformador de realidades que dependem de um olhar mais generoso. Essa é uma função sem a qual não consigo me entender. Não dá para não participar, para não ser ativa, não dá para ter passividade frente à miséria, à fome, ao descanso, à orfandade de pai e mãe. O seu lugar pode até ser privilegiado, mas se o lugar do outro não for, você vai viver as consequências dessa desigualdade social.

Qual a origem desse seu lado ativista?