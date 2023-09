Alessandra Korap alerta sobre clima e Marco Temporal: ‘Não vamos desistir’

Alessandra Korap recebeu das mãos da paraense Dira Paes o troféu Hors Concours do Prêmio Inspiradoras 2023. A homenageada da noite trabalha ativamente contra grandes empresas de mineração e de combate à exploração em território indígena no Pará. Ela citou o calor atípico em São Paulo ao alertar sobre as mudanças climáticas e o julgamento do Marco Temporal, marcado para amanhã. Com a atriz, puxou um coro da plateia: 'Marco Temporal não'.

Ela também falou sobre violência de gênero. "Estamos lutando para que esses problemas de violência contra mulheres e meninas que ouvi aqui não cheguem ao território. Mas eles chegam por conta do garimpo e das empresas que vão até lá nos enganar", disse.

Ela reforçou como é importante a luta contra o marco temporal. "Nós estamos falando e vocês todos estão sentindo. Vocês já viram São Paulo escurecer. Hoje é inverno e está muito quente. A cidade vai aquecer cada vez mais", alertou. Ela ainda reforçou que as nossas matas não estão mais conseguindo se recuperar como antigamente.