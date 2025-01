Planetas dão qualidade a signos: entenda regência planetária na astrologia

Planetas sociais

São aqueles que influenciam, através de sua movimentação celeste, aspectos sociais e coletivos.

Saturno

É o grande rei do tempo, o planeta professor que nos cobra diariamente sobre nossa caminhada e desenvolvimento pessoal enquanto parte de um todo (sociedade). Pede trabalho e disciplina para que possamos evoluir. No mapa astral, indica as áreas da vida que precisam de mais esforço e dedicação. Bem como as que têm mais potencial. É o Senhor do Karma, ensina que tudo o que plantamos será colhido. Fala sobre destino, tempo, paciência, tradição e experiência.

Rege: Capricórnio e Aquário.

Júpiter

Representa nossas crenças, nossos ideais e a justiça. Proporciona experiências filosóficas, espiritualistas e até mesmo políticas. Grita por liberdade, por novas experiências e expansão de vida. Conhecido como o astro expansivo do zodíaco, faz com que nos enxerguemos como uma pequena parte de algo maior, trazendo responsabilidade e consciência do que reflete na existência do todo. Traz sustentação para vivermos no plano material.