Não pode lavar o cabelo nesta quarta? Entenda tradição do Ano Novo Chinês

Cada ano é representado por um dos 12 animais do zodíaco chinês (rato, boi, tigre, coelho, dragão, entre outros). Em 2025, o animal regente será a serpente. O calendário segue um ciclo de 12 anos, e também é influenciado por um dos cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água). As celebrações costumam durar 15 dias, começando com a véspera do Ano Novo e terminando com o Festival das Lanternas.

Durante esse período, as famílias se reúnem para grandes refeições e homenagens aos ancestrais. É comum também a distribuição de envelopes vermelhos com dinheiro (símbolo de sorte) e rituais para atrair prosperidade, felicidade e saúde no novo ano.