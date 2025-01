Lua nova traz sorte e abundância para 3 signos nesta quarta-feira, 29/1

A semana começa sob a influência renovadora da Lua nova, que chega como um convite para plantar as sementes de nossos sonhos. Esta fase lunar, conhecida por carregar um forte potencial de crescimento, destaca o poder das intenções claras e da ação alinhada.

Para três signos em especial, este é o momento de se abrir para a abundância, seja ela financeira, emocional ou espiritual. É uma oportunidade de colher os frutos de esforços passados enquanto se prepara para novas aventuras.