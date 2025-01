Júpiter irá reger 2025: Márcia Sensitiva diz previsões para todos os signos

O signo de Áries verá Júpiter influenciar a casa dos recursos financeiros e dos valores pessoais. É um excelente período para ganhos financeiros, valorização dos talentos e crescimento nos negócios ou investimentos. A prudência, no entanto, será essencial para aproveitar ao máximo este período. Esta fase também incentiva uma conexão emocional mais profunda com as raízes e com o passado.

Júpiter aumenta a sorte em projetos individuais e traz uma expressão autêntica. É um momento favorável para o crescimento em várias áreas, incluindo imagem pessoal e objetivos de longo prazo. Novas fontes de renda e oportunidades de valorização material podem surgir, mas é importante evitar impulsos e focar na gestão consciente dos recursos. Pequenas viagens ou estudos de curto prazo podem trazer sorte e crescimento.

Para Gêmeos, Júpiter ativa o setor do subconsciente, ajudando a desenvolver a intuição, a cura emocional e o crescimento espiritual. Pode ser uma fase de insights profundos e revelações. No entanto, o crescimento pode vir de forma mais introspectiva, preparando para uma fase de expansão pública logo em seguida. Gêmeos será especialmente favorecido com a presença de Júpiter em seu próprio signo, trazendo sorte, autoconfiança e novas oportunidades.