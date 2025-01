Tem crush na área? Estas dicas para puxar papo vão atrair atenção do signo

Amor e sedução são suficientes para atrair o libriano. Se a intenção for um envolvimento sem compromisso, há grandes chances de ele topar. Já para algo mais sério, é bom ter em mente que Libra gosta de estar com mais pessoas, quer dizer, ciúmes não funciona com ele. Nas conversas, debates sobre justiça (em todos os sentidos) atraem esse nativo, assim como assertividade e segurança nas decisões.

Seja amizade, paquera ou relacionamento sério, tudo com o escorpiano é intenso. Portanto, conversas e sentimentos rasos eliminam quaisquer chances de tê-lo como crush. Para atrair sua atenção, o interessado deve se preparar para uma prova de fogo com jogos de sedução e mistério. No papo, ser fiel e confiável é superimportante.

O sagitariano precisa de novidades, aventuras e, claro, muita diversão. Por isso, é preciso bastante disposição para dar conta do pique e atrair a atenção dele. Bom humor e alto astral arrancam um sorriso fácil, que será mantido pela leveza - aliás, é melhor afastar a seriedade de qualquer "date". Para o papo rolar, ambições, hobbies e vontades são um bom ponto de partida.