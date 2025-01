Gêmeos tende a se virar bem: veja como os signos contornam uma saia-justa

Quando um aquariano sente que está numa situação chata ou que tomou uma atitude desnecessária, faz piada com o ocorrido para que todos possam rir e seguir em frente. É que Aquário não se importa com esse tipo de circunstância, pois a considera pequena. Além do mais, esquece rapidamente a saia-justa em que se meteu.

Por fim, o pisciano fica um tanto quanto irritado quando entra em uma situação que exija versatilidade, sobretudo se não queria estar ali. Ele não assume a culpa pelo desconforto do momento. Com seu jeitão avoado, procura outro culpado e nem se preocupa com as consequências.

Fonte: Yara Vieira, astróloga do Astrocentro

*Com matéria publicada em 03/08/2021