Chef Renata Vanzetto relembra diagnóstico de autismo do filho: 'Tive medo'

A chef relembrou o impacto de uma orientação recebida logo no início do processo, vinda de uma profissional que acompanhou a família. Segundo Renata, essa especialista a aconselhou a jamais duvidar da capacidade do filho, um conselho que ela adotou completamente.

"Eu nunca duvidei, por mais dificuldades, desafios, crises, comparações, dó. Várias vezes eu tive dó dele. De ver crianças num parquinho fazendo coisa que ele não conseguia fazer e ele [ficava] frustrado. Renata Vanzetto

Ao lado do marido, ela mergulhou em terapias, consultas e estudos sobre autismo, acreditando que a dedicação conjunta faria a diferença - e fez. Além do apoio dos pais, a chegada dos irmãos foi um divisor de águas. Antes reservado e isolado, Ziggy se transformou em uma criança sociável, com amigos e mais abertura para o mundo. "Foi na marra, mas foi muito positivo", conta Renata.

A chef reconhece que a sua experiência com a maternidade atípica não é a mesma de outras mães e diz que tem medo de ser "quase uma positiva tóxica", pela forma que lida. "Ele vai ser autista pro resto da vida. É isso, 'vambora'. Vai ser da melhor forma possível. Eu enfrento assim", diz.

'Cilada' aos 17 anos na Europa: 'Estavam me roubando'