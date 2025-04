Fim das lágrimas e início dos sorrisos chegam para 3 signos no sábado, 5/4

Entre os doze signos do zodíaco, três em especial sentirão de forma mais intensa essa virada emocional. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Decisões importantes nos relacionamentos podem trazer o fechamento de ciclos dolorosos. No trabalho, um projeto iniciado recentemente começa a mostrar sinais de crescimento.

Um período de maior sintonia no amor traz alívio e segurança. O reconhecimento profissional esperado também pode acontecer em breve, encerrando uma fase de inseguranças.

O céu do momento aponta uma conexão emocional intensa para os casais. Se estiver solteiro, prepare-se: alguém especial pode surgir ainda nesta semana.