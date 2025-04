Está difícil arrumar emprego? Veja trabalhos alternativos para cada signo

Regido por Marte, Áries tem a energia de quem desbrava e pode vencer na vida se montar um negócio próprio: loja, empresa ou outra aposta que o coloque no papel de empreendedor. Como Marte rege atividades com energia mais ativa, o ariano pode explorar cuidados com o corpo, através do esporte, desde vendas de roupas para academia até administração de rede para indicações de personal trainners.

Também é ótima sacada o que envolve mecânica ou o universo automotivo. E mais: fazer churrasco para vender ou oferecer o serviço de festa à base de carne na casa de clientes é algo que tem a ver com o nativo.

O signo tem uma ligação muito forte com o bem-estar pessoal. Assim, todo tipo de atividade que promova tal condição para os clientes tem chances de vingar. Como também adora cuidar dos outros, de uma maneira mais "prática", pode, por exemplo, se especializar em massagens ou estética, serviço com ainda maior oportunidade se for à domicílio.

Touro também pode explorar a culinária, preparando e vendendo marmitas fitness para entrega ou oferecendo-se como chef para cozinhar na casa do cliente, facilitando a vida das pessoas. Com o mesmo objetivo, vale tentar a sorte como secretário online, administrando os compromissos alheios.