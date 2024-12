Por um 2025 melhor, saiba o que não pode faltar nos rituais de fim de ano

Para tanto, reúna 3 folhas de louro, 3 folhas de manjericão, 1 galho de alecrim e 1 folha de eucalipto. Ferva 2 litros de água. Quando levantar fervura, acrescente as ervas de desligue o fogo. Deixe descansando sobre o fogão por, pelo menos, 2 horas.

Depois, coe o líquido, descartando as ervas. Tome sua ducha costumeira pouco antes da ceia e, ao final, despeje o banho de limpeza do pescoço para baixo. Não é preciso enxaguar. Se não tiver todas as ervas em casa, use as que tiver; só não deixe de fazer o banho.

Água com essência de lavanda

Para eliminar toda a má sorte acumulada e ser purificado para o ano que vai começar, boa dica é deixar uma tigela com água e três gotas de óleo essencial de lavanda em local bem acessível. Na virada do ano, é só lavar as mãos com essa água.

Rosa branca na decoração

Na composição da mesa para a ceia de fim de ano não podem faltar rosas brancas, pois representam o desejo de purificação e saúde para todas as pessoas que estiverem reunidas no ambiente. As flores devem ser deixadas no vaso até murcharem. Depois disso, podem ser descartadas no lixo, normalmente.