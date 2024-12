Movimentos astrológicos impactantes marcam 2025: o que esperar do novo ano

2025 promete ser um ano marcante, com uma série de movimentos astrológicos que terão impacto pessoal e coletivo. Plutão, finalmente estabelecido em Aquário, inicia uma longa jornada de 20 anos, enquanto outros planetas lentos, como Netuno, Saturno e Urano, também dão passos significativos, mudando o cenário global e pessoal de forma profunda.

Plutão em Aquário: transformações coletivas

Plutão, símbolo de mudanças profundas, morte e renascimento, está definitivamente em Aquário. Esse trânsito nos convida a repensar estruturas sociais, políticas e econômicas, com impactos que podem durar décadas. As mudanças que Plutão traz não acontecem do dia para a noite; elas são graduais, mas transformadoras.

Padrões antigos são desmontados, promovendo novas ideias e formas de viver.

Aquário, signo do coletivo, da inovação e da tecnologia, amplifica essas transformações, desafiando a maneira como lidamos com poder, recursos e conexões humanas. Não somos apenas indivíduos isolados, somos parte de um todo maior, e Plutão em Aquário destaca isso de maneira enfática.