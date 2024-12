Banho de renascimento para os signos Câncer, Leão e Virgem tomarem no Natal

Durante o Natal, os banhos de ervas oferecem uma oportunidade única de renovação, ajudando cada signo a se alinhar com as energias de transformação dessa época. Utilizando ervas conectadas às regências planetárias, é possível criar uma experiência que harmoniza as vibrações individuais com o clima de renascimento típico do período.

O primeiro passo para preparar o banho é escolher uma água limpa, de preferência mineral, para garantir que o processo comece com uma base pura. As ervas devem ser esmagadas com cuidado, liberando seus óleos essenciais e propriedades benéficas para a água, por meio da maceração.

Após coar a mistura, retire as ervas e, depois de um banho higiênico, despeje a solução do pescoço para baixo. Se preferir, você pode colocar a mistura na banheira e desfrutar de um banho completo, aproveitando os benefícios de forma mais intensa.