As cores ideais para Capricórnio, Aquário e Peixes usarem no Réveillon 2025

Quer fugir do branco tradicional no Réveillon? Este ano, busque algo diferente e repleto de significado: inspire-se na astrologia e escolha cores que reflitam a energia dos planetas regentes do seu signo solar ou ascendente. Essa conexão pode trazer um toque especial ao início do novo ciclo.

A cor selecionada pode estar no destaque do look ou em detalhes, como na lingerie, se a ideia for ativar energias ligadas à vida afetiva e sexual. Para quem gosta de ousar, combinar tonalidades dos regentes solar e ascendente ou escolher estampas vibrantes com múltiplas cores também é uma excelente opção.

Confira as cores de Capricórnio, Aquário e Peixes a seguir, de acordo com a astróloga e coach holística Virginia Gaia.