As melhores cores para Libra, Escorpião e Sagitário usarem no Ano Novo 2025

Está pensando em mudar o visual do réveillon? Deixe o branco de lado e explore novas possibilidades, usando a astrologia como inspiração. Escolher as cores associadas ao planeta regente do seu signo solar ou ascendente pode adicionar um toque de significado à sua celebração.

Essas tonalidades têm base na Lei da Correspondência, um princípio hermético que explica como o cosmos e a Terra estão interligados. Esse conceito é amplamente aplicado nos estudos de magia planetária, relacionando cada planeta às energias que ele representa.

Você pode usar a cor escolhida como elemento central do look, sem precisar compor o visual inteiro com ela. Outra ideia é apostar em lingeries para ativar a energia desejada - e, quem sabe, compartilhar esse momento com alguém especial. Se preferir, misture cores dos planetas regentes do seu signo solar e ascendente ou experimente estampas que combinem diversos tons.