Portal 12/12 tem energia poderosa para encerrar o ano. Aprenda rituais

Manifestando a criatividade

Acenda uma vela de cor laranja para manifestar a criatividade, limpeza do chakra sexual e abrir caminhos.

Corte energético

Escreva uma carta com os principais aprendizados de 2024. Escreva, também, tudo que deseja deixar para trás. Após escrever tudo, queime o papel num lugar seguro, dizendo as seguintes afirmações:

"Agradeço por todas as experiências, aprendizados e desafios que me ajudaram a crescer e evoluir neste ciclo que se encerra.

Sou profundamente grata por tudo o que me foi dado e por tudo o que me foi tirado, pois cada movimento do universo me trouxe até aqui.