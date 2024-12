Palavras preciosas chegam para Libra, Escorpião e Sagitário na segunda (9)

Escorpião terá a chance de equilibrar emoções enquanto assume novos desafios;

Sagitário poderá colher os frutos de seus esforços recentes, desde que continue priorizando a saúde mental.

Leia as previsões para esses nativos do zodíaco a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, do Astrocentro.

É um excelente momento para resolver conflitos ou aprofundar conexões amorosas. Solteiros podem se surpreender com alguém calmo e confiável.

Momento ideal para assumir o controle de projetos e buscar novas oportunidades. Dê atenção às emoções e busque equilíbrio.