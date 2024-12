Ainda é tempo de ter sucesso! Veja simpatias e cristais para bater as metas

Um cordão verde

Uma moeda de qualquer valor

Cinco pedaços de papel

Um lápis

Modo de fazer: Em cada pedaço de papel, escreva a lápis um desejo. Depois, eleve o cordão verde aos céus e diga: "Desejo o que é correto. Meu desejo é forte. Meu objetivo é certo. Traga-me a sorte". Amarre os papéis com os desejos escritos um a um no cordão verde, sempre mentalizando o seu objetivo. Ao final, amarre as pontas do cordão, pedindo mais uma vez o que você deseja.

Abra o cordão fazendo um círculo. No meio dele, coloque a vela laranja. Acenda a vela e formule o seu desejo de forma espontânea. Espalhe as raspas de gengibre ao redor da vela e coloque a moeda no meio do círculo feito com o cordão. Feche os olhos por alguns instantes e visualize-se conseguindo alcançar seus objetivos. Deixe a vela queimar até o final e então coloque o cordão, as raspas de gengibre e a moeda dentro do saquinho amarelo, tornando-o assim um talismã. Leve sempre este saquinho com você para lhe trazer sorte e alcançar seus desejos.