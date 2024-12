Casa com 'ar pesado'? Márcia Sensitiva lista plantas para mudar energia

Hortelã

Além de (também) atrair dinheiro e prosperidade para a vida, essa plantinha perfumada é capaz de trazer bem-estar para quem está se sentindo mal. Não é só: abre caminhos e melhora a comunicação das pessoas na casa. Mantenha um vasinho de hortelã na janela da cozinha.

Jasmim

A flor favorece e fortalece o romance. É associada ao amor e ao romantismo e, por essa razão, é indicado ter um vasinho com jasmim no quarto do casal, pois ainda eleva o poder de sedução e conquista.

Menta

Esta aí outra plantinha de cheiro agradável que promove o bom sono e afasta a insônia. Traz vibrações positivas para as pessoas e o ambiente e é muito bem-vinda nas mesinhas laterais dos quartos.