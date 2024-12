Como usar o sal para atrair boas energias? Aprenda e se renove para 2025

O sal é um elemento com alto valor e significado desde os primórdios. Não à toa que foi usado, por muito tempo, como moeda de troca. Mas o que muita gente não sabe é que a função do sal vai muito mais além. O ingrediente também é considerado um poderoso antídoto contra as más energias.

Desde os tempos mais antigos, o sal sempre foi visto e valorizado pelos muitos benefícios trazidos pelo banho do cristal de sal e pelas suas propriedades energizantes Leonard, consultor esotérico do Astrocentro, à revista Casa e Jardim

Tanto o sal refinado, quanto o sal grosso podem ser aplicados em receitas que visam purificar a casa, as roupas e até o próprio corpo. São excelentes alternativas para quem quer fechar o ano com chave de ouro, deixando questões improdutivas e maus pensamentos para trás.